Überfall in Stuttgart Raubüberfall auf Döner-Imbiss offenbar geklärt

11. April 2018

Er kam mit gezückter Waffe und schoss auch einmal in die Luft. Doch der Räuber, der einen Döner-Imbiss überfiel, hatte nicht lange Freude an seiner Beute. Zwei Wochen später nahm die Kripo einen Tatverdächtigen fest.

Stuttgart - Der Raubüberfall auf einen Döner-Imbiss in Botnang vor gut zwei Wochen ist offenbar aufgeklärt. Das Raubdezernat der Kripo hat einen 16-Jährigen als Tatverdächtigen festgenommen. Nach ihm war zuletzt mit Bildern aus der Überwachungskamera gefahndet worden. Der Fall vom 27. März hatte im Westen Stuttgarts für großes Aufsehen gesorgt – denn bei der Fahndung kreiste ein Polizeihubschrauber lange über dem nächtlichen Himmel.

Ein schwarz gekleideter Täter hatte den Imbiss an jenem Dienstagabend gegen 22.45 Uhr betreten und den Angestellten mit einer Schusswaffe bedroht. Weil der Mitarbeiter zunächst nicht reagierte, gab der Räuber einen Schuss in die Luft ab, um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen. Er griff in die Kasse, erbeutete etwa 150 Euro in Scheinen und rannte in Richtung Vivaldiweg davon.

Die Fahndung nach dem Täter blieb zunächst erfolglos. Gesucht wurde ein etwa 20 Jahre alter Täter, der mit einer schwarzen Maske mit Sehschlitzen maskiert war, aber durch ein besonderes Merkmal auffiel: Am Hosenbund trug er eine silberne Kette mit Schlüsselanhänger. Tage später veröffentlichte die Polizei Bilder aus der Überwachungsanlage, um dem Täter auf die Spur zu kommen. Offenbar gab es danach hilfreiche Hinweise.