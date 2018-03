Stuttgart Polizei sucht Räuber mit Fahndungsfotos

29. März 2018

Die Polizei sucht mit Fahndungsfotos aus einer Überwachungskamera nach dem unbekannten Mann, der am Dienstag eine Imbissbude in Stuttgart-Botnang überfallen hat.





Stuttgart - Die Polizei fahndet mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach einem unbekannten Mann, der am Dienstagabend einen Imbiss an der Bauernwaldstraße in Stuttgart-Botnang überfallen hat.

Der Täter bedrohte den Angestellten der Imbissbude mit einer Waffe und forderte Geld aus der Kasse. Er erbeutete 150 Euro und flüchtete anschließend unerkannt.

Der Unbekannte ist etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß und schlank. Er trug zur Tatzeit eine schwarze Hose, einen schwarzen Kapuzenpulli oder -jacke und schwarze Schuhe mit weißen Sohlen. Am Hosenbund hatte er vermutlich eine silberne Kette mit Schlüsselanhänger. Der Mann war mit einer Pistole bewaffnet und trug eine schwarze Maske mit Sehschlitzen.

Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 bei der Polizei melden.