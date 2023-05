1 Die Polizei bittet um Hinweise zu zwei Überfällen von Straßenräubern in der Innenstadt (Symbolbild). Foto: IMAGO

Zwei Raubüberfälle auf offener Straße beschäftigen die Stuttgarter Polizei. In beiden Fällen konnten die Täter entkommen.









Dreist oder rabiat – nicht zimperlich haben Straßenräuber in zwei Fällen in der Stuttgarter Innenstadt zugeschlagen. Und die ermittelnde Kriminalpolizei hofft nun auf Zeugenhinweise. Ein Unbekannter soll am Donnerstag gegen 10.45 Uhr versucht haben, eine Passantin vor der Stadtbibliothek am Mailänder Platz auszurauben. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Mann die 38-Jährige angegriffen und sie an ihren Haaren zu Boden gerissen. Bei dem Gerangel soll er es auf die Handtasche des Opfers abgesehen haben. Die Frau konnte sich allerdings losreißen und entkommen. Der Täter musste ohne Beute abziehen.