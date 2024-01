„Über den Tellerrand“ kommt nach Stuttgart: Neues internationales Kochevent in Stuttgart

1 Veranstalterin Julia Mainusch im Café Labyrinth, das seine Räume für das erste Event von „Über den Tellerrand“ zur Verfügung stellt. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Gemeinsam kochen, neue Gerichte probieren und dabei Freundschaften schließen? Das ist in Stuttgart bald möglich: Die internationale Veranstaltungsreihe „Über den Tellerrand“ erobert in den Kessel.











Angefangen hat alles mit einer Google-Suche. Vor etwa zwei Jahren gab Julia Mainusch „Gemeinsam Kochen in Berlin“, in die Suchmaschine ein. Sie suchte damals nach Menschen, die miteinander kochen und sich darüber connecten wollen. Gefunden hat sie die internationale Kochreihe „Über den Tellerrand“, die sie nun ab Januar auch an ihren neuen Wohnort, Stuttgart, bringt. Die Idee hinter dem Event könnte man etwa so zusammenfassen: Man kocht gemeinsam Gerichte, von denen man noch nie etwas gehört hat und lernt Menschen kennen, die man toll findet – teilweise sogar, ohne die gleiche Sprache zu sprechen.