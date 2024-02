U-Ausschuss zum Polizeiskandal: Ohne Fehl und Tadel?

1 Der frühere Landeskriminaldirektor Klaus Ziwey sagte am Montag im Untersuchungsausschuss aus. Foto: dpa/Sina Schuldt

Im Untersuchungsausschuss zeichnet ein weiterer Zeuge ein tadelloses Bild des vom Dienst freigestellten Inspekteurs der Polizei. Hätten manche Dinge bereits aufhorchen lassen können, wie sich in der aktuellen Befragung zeigte.











Es ist erneut das Bild eines tadellosen Spitzenbeamten, das da gezeichnet wird. „Das Auftreten, die Rhetorik. Das war alles superkorrekt. Da gab es nie eine flapsige Sprache. Rhetorisch, inhaltlich war der Kollege gut“, so beschrieb der frühere Landeskriminaldirektor Klaus Ziwey den inzwischen vom Dienst frei gestellten Inspekteur der Polizei, Andreas Renner, am Montag im Untersuchungsausschuss. Eine Einschätzung, die schon andere zeichneten. Als „ein herausragender Beamter des höheren Dienstes“ hatte auch Renners Vorgänger als Inspekteur, Detlef Werner, ihn beschrieben. Doch das sah nicht die gesamte Polizeispitze so.