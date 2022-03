14 Bis zum Schlusstreffer von Tiago Tomas mussten die VfB-Fans Nervenstärke zeigen. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Im Abstiegsduell zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Augsburg siegen die Gastgeber nach einer packenden Partie mit 3:2. So fallen die Reaktionen der VfB-Fans nach dem Sieg auf Twitter aus.















Vor heimischer Kulisse hat der VfB Stuttgart gegen den FC Augsburg eine Niederlage abwenden können und nach Rückstand noch mit 3:2 gewonnen. Lange Zeit sah es so aus, also hätte der FCA das glücklichere Ende für sich.

Hier geht es zu unserer Einzelkritik zum VfB Stuttgart

Die Gäste nutzten ihre Chancen eiskalt und gingen zweimal in Führung. Zwar ließ Waldemar Anton die VfB-Fans mit seinem Ausgleichstreffer in der 44. Minute jubeln. Doch Michael Gregoritsch machte das vorläufige Unentschieden noch vor dem Pausenpfiff zunichte. In der 79. Minute netzte dann Omar Marmoush zum 2:2 ein. Der Treffer zum 3:2 folgte in der 85. Minute durch Tiago Tomas – spätestens jetzt kochte die Arena. So haben die Twitter-Nutzer das packende Abstiegsduell erlebt.

Ganz zu Beginn der Partie waren die VfB-Fans hoffnungsvoll.

Doch schon in der 7. Minute klingelte es im Tor der Gastgeber. André Hahn erzielte die Führung für den FC Augsburg.

Marmoush ging im Duell mit dem FCA-Keeper ohne gegnerische Einwirkung zu Boden und wollte so den Elfmeterpfiff herausholen – ohne Erfolg. Die Twitternutzer hatten zu dieser Aktion eine eindeutige Meinung.

Kurz vor der Pause ließ Waldemar Anton die VfB-Fans jubeln, wenn auch nur kurz. Denn die Freude währte nicht lange, die erneute Führung der Augsburger gelang noch vor dem Pausenpfiff.

Die effiziente Chancenverwertung der Augsburger konnte keinem VfB- Fan gefallen.

Das lang ersehnte 2:2 sollte in der 79. Minute fallen. Ausgerechnet Marmoush traf, er war zuvor von zahlreichen Fans kritisiert worden.

Nach dem Treffer von Tiago Tomás gab es dann bei den Twitter-Nutzern kein Halten mehr. Die letzten Minuten hieß es zittern.

Entsprechend groß war die Freude nach Abpfiff.

In zwei Wochen steht das nächste Kellerduell an. Dann muss der VfB in Bielefeld antreten.