Der VfB Stuttgart hat am 27. Bundesliga-Spieltag gegen den FC Augsburg 3:2 gewonnen.















Der VfB Stuttgart hat am 27. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen den FC Augsburg mit 3:2 gewonnen. Damit hat die Mannschaft von Pellegrino Matarazzo 26 Punkte auf der Habenseite – und springt vorübergehend auf Tabellenplatz 14.

Im ersten Durchgang übernahm der VfB zwar früh das Kommando, musste aber mit dem ersten ernst zu nehmenden Angriff ein frühes Gegentor schlucken. André Hahn traf in der sechsten Spielminute zur Gästeführung. Der VfB ließ sich davon nicht beeindrucken. Die Stuttgarter kontrollierten Ball und Geschehen, ohne aber die ganz große Gefahr auszustrahlen. Zwei Abschlüsse von Wataru Endo (17. Minute, xG-Wert 14,3) und Tiago Tomás (23., xG 2,1) waren jedoch zu notieren.

Die Großchance zum Ausgleich hatte in dieser Phase Sasa Kalajdzic (xG 44,6). Nach Ablage von Omar Marmoush kam er frei zum Abschluss, scheiterte aber am Augsburger Keeper (27.). Der VfB blieb am Drücker, ließ aber die Präzision vermissen – bis zur 44. Minute. Dann wuchtete Waldemar Anton eine Flanke zum 1:1 ins Tor. Doch die Führung hielt nur wenige Sekunden. Michael Gregoritsch traf quasi im Gegenzug zur erneuten Gästeführung. Mit dem 1:2 aus Stuttgarter Sicht ging es in die Kabinen.

Nach der Pause nahm der VfB wieder das Heft des Handels in die Hand. Knapp 60 Prozent Ballbesitz dokumentierten das. Doch es blieb weiterhin ein Mangel an Genauigkeit festzuhalten. Auch wenn der VfB die Augsburger streckenweise einkesselte, wirklich gefährlich wurden die Schwaben nicht. 17 Torschüsse hatten die VfB-Akteure bis zur 60 Minuten gesammelt, Augsburg nur sechs – doch zwei davon waren Treffer. Das Spiel verflachte zusehends, was den Gästen in die Karten spielte. Die 55 785 Zuschauer mussten bis zur 79. Minute warten, ehe der Ausgleich fiel. Marmoush legte sich einen Freistoß zurecht und verwandelte sehenswert links oben in den Knick. Jetzt hatte der VfB wieder Blut geleckt, wollte mehr. Und bekam es auch. Tiago Tomas machte aus spitzem Winkel das 3:2 – die Arena kochte. Und diesmal hielt die Führung bis zum Schlusspfiff.

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool. Der xG-Wert (xG steht für „Expected Goals“, zu deutsch: „zu erwartende Tore“) wertet Torchancen, beziehungsweise Abschlüsse auf das Tor. Mit ihm kann bei jeder Torchance klar bestimmt werden, wie hoch die Wahrscheinlichkeit war, dass der Ball von diesem Punkt aus im Tor landet.