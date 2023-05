1 Oscar Bergendahl spielt seit Juli 2022 für den TVB Stuttgart – demnächst wohl für den SC Magdeburg. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Das Transferkarussell in der Handball-Bundesliga dreht sich auf Hochtouren – und der TVB Stuttgart rotiert kräftig mit. Es droht der Verlust von Kreisläufer und Abwehrspezialist Oscar Bergendahl, den es zum deutschen Meister zieht.









Handball-Bundesligist TVB Stuttgart droht der Verlust von Kreisläufer und Abwehrspezialist Oscar Bergendahl: Der schwedische Nationalspieler steht nach Informationen unserer Redaktion vor einem sofortigen Wechsel zum SC Magdeburg. Der deutsche Meister braucht Ersatz für Kreisläufer Magnus Saugstrup. Der dänische Weltmeister fällt monatelang aus und wurde am Dienstag am rechten Knie operiert, eine Rückkehr in dieser Saison ist damit sehr unwahrscheinlich.