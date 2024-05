1 Während das Opfer im Geldbeutel nach Kleingeld sucht, greift der Täter unbemerkt nach Scheinen. Foto: dpa/Federico Gambarini

Ein Unbekannter nutzt in einer Supermarkt-Tiefgarage in Möhringen die Hilfsbereitschaft eines 81-Jährigen aus und stiehlt ihm 250 Euro aus dem Portemonnaie. Die Tat hat bei dem Opfer Spuren hinterlassen.











„Entschuldigung, können Sie mir bitte zwei Euro wechseln?“ Mit dieser Frage hat ein Unbekannter am Donnerstag in einer Supermarkt-Tiefgarage an der Rembrandtstraße in Möhringen einen 81 Jahre alten Mann angesprochen, um ihn wenig später um 250 Euro zu erleichtern. Der Trick ist nicht neu, der Senior daher umso mehr verärgert, dass er auf ihn reingefallen ist.