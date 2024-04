1 Taschendiebe stoppen die Rolltreppen absichtlich, um die Opfer abzulenken. Foto: /Sebastian Steegmüller

Immer wieder werden in Stuttgart an Aufgängen von Unterführungen und Stadtbahnhaltestellen ältere Menschen angerempelt und bestohlen. Welche Auswirkung solch eine Tat haben kann, zeigt sich am Beispiel eines 88-jährigen Opfers.











Taschendieben reicht meist ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit, um an die Wertsachen ihrer Opfer zu gelangen – wie ein Fall zeigt, der sich am Sonntagabend in der Innenstadt ereignet hat. Ein 77 Jahre alter Mann ist gegen 17.20 Uhr auf einer Rolltreppe an der Stadtbahnhaltestelle Rathaus bestohlen worden. „Plötzlich stoppte sie ruckartig“, sagte der Senior gegenüber der Polizei aus. Quasi zeitgleich sei ein Unbekannter an ihm vorbeigerannt, habe ihn leicht touchiert. Dass seine Geldbörse mit persönlichen Papieren, unter anderem einer EC-Karte und dem Führerschein, sowie 150 Euro Bargeld fehlte, ist dem 77-Jährigen erst später aufgefallen.