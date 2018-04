Transferticker zum VfB Stuttgart Was passiert mit Emiliano Insua?

Von red 24. April 2018 - 08:44 Uhr

Bleibt er – oder geht er? Der Poker zwischen dem VfB Stuttgart und Emiliano Insua ist in vollem Gange. Foto: Pressefoto Baumann

In unserem Transferticker berichten wir über alle Entwicklungen, Gerüchte und abgeschlossenen Transfers rund um den VfB Stuttgart vor und während der Sommerpause.

Stuttgart - Es ist schon lange her, dass der VfB Stuttgart einmal so früh in der Saison absolute Planungssicherheit hatte und sich in aller Ruhe der Personalplanung für die kommende Saison widmen konnte. In der Saison 2011/12 hatte der Klub mit dem Brustring ähnlich früh Zeit, seinen Kader für die kommende Runde entsprechend auszurichten.

Aufgrund dieses Umstands steigt auch unsere Redaktion bereits vor dem letzten Bundesliga-Spieltag in die Berichterstattung ein. In unserem großen Transferticker informieren wir über alle Entwicklungen, Gerüchte und abgeschlossenen Wechsel rund um den VfB Stuttgart in der Schlussphase der Saison sowie in der anstehenden Sommerpause.