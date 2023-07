1 Sebastian Hoeneß ist mit zwei Siegen aus zwei Spielen in seine Amtszeit als Trainer des VfB Stuttgart gestartet. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Kommt ein neuer Trainer, bringt das für eine Fußballmannschaft eigentlich immer Veränderungen mit sich. In der Ansprache, der Aufstellung, den inhaltlichen Schwerpunkten. Natürlich ist das auch beim VfB Stuttgart und Sebastian Hoeneß nicht anders. Der 40-Jährige hat in seiner ersten Woche in Bad Cannstatt zwar nicht alles vom Kopf auf die Füße gestellt, an einigen Stellschrauben aber doch merklich gedreht. Ein Blick auf die ersten Auffälligkeiten nach zwei Pflichtspielen.