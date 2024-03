Trainer des VfB Stuttgart: Der Coup mit Sebastian Hoeneß

1 Geballte Freude: der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß jubelt hier über einen Sieg. Foto: Baumann

Beim VfB laufen die Verhandlungen mit dem Chefcoach als geheime Kommandosache – und jetzt hat der Fußballlehrer überraschend den Vertrag verlängert. Wir erklären die Hintergründe.











Der VfB Stuttgart hat auf die Kraft der Bilder gesetzt. Knapp eine Minute dauert das Video, das der Fußball-Bundesligist zunächst über die sozialen Netzwerke am Freitagvormittag verbreitete. Zu sehen ist vor allem eine Person: Sebastian Hoeneß, der Cheftrainer. Wie er über die sportliche Herausforderung spricht, wie er seine Verbundenheit zum Verein und zur Stadt ausdrückt, wie er im Mannschaftskreis mit Glanz in den Augen redet. Alles mit emotionalen Jubelszenen untermalt und von dramatischer Musik begleitet. Eine schöne Inszenierung, an deren Ende Hoeneß die frohe Botschaft an die Fans verkündet: „Unser gemeinsamer Weg geht weiter.“