Sebastian Hoeneß bleibt beim VfB Stuttgart: „Schönster Tag meines Lebens“ – VfB-Fans bejubeln Verlängerung

Der VfB Stuttgart hat den Vertrag mit Cheftrainer Sebastian Hoeneß vorzeitig verlängert. Der ursprünglich 2025 endende Kontrakt hat nun eine Gültigkeit bis 30. Juni 2027, wie die Schwaben am Freitag mitteilten. „Ich kann es ohne Umschweife sagen: Die vorzeitige Verlängerung des Vertrages mit Sebastian Hoeneß ist für unsere weitere sportliche Entwicklung von derartiger Bedeutung wie aktuell keine andere Personalie im Verein“, sagte Sportdirektor Fabian Wohlgemuth.

Und die Unterschrift löst nicht nur beim Verein große Freude aus – auch die Fans des VfB sind von Hoeneß Entscheidung begeistert. „ich weiß nicht wie euer freitag ist, aber ich hab frei, die sonne scheint, heute spielt der VfB und bastiiiii hat verlängert“, schreibt eine Anhängerin auf X (ehemals Twitter).

Dieser User geht da noch einen Schritt weiter – er will Sebastian Hoeneß gar eine Statue bauen.

Zuletzt soll Hoeneß Medienberichten zufolge auch als Kandidat auf die Nachfolge von Thomas Tuchel beim FC Bayern München gehandelt worden sein. Hoeneß selbst äußerte sich erst kürzlich zurückhaltend auf die Gerüchte.

Er empfinde sie als „Bestätigung“ für die gute Arbeit der Stuttgarter, sagte der 41-Jährige. Aber: „Es sind Spekulationen, mehr nicht.“ Er habe „keine Gedanken, dass der Weg mit dem VfB am Ende der Saison zu Ende ist“. Nun also die Vertragsverlängerung, die beim ein oder anderen Brustring-Fans sogar Gänsehaut auslöst.

„Selten eine #VfB-Meldung gelesen, die so einhellig von den Fans begrüßt wurde“ schreibt ein weiter User auf X. Und was soll man sagen, er hat Recht.

Dieser Fan spricht derweil sogar von der „besten Nachricht der letzten Jahre“.

Doch es geht scheinbar noch besser.

Auch Tränen sind geflossen.

Und zu guter Letzt geht der Dank auch in Richtung VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemut. „Man muss auch mal sagen - Wohlgemuth macht seinen Job dem Anschein nach sehr ordentlich! Hätte ich so nicht erwartet am Anfang“, schreibt dieser Fan.

Hoeneß übernahm am Neckar Anfang April 2023 und entwickelte die Stuttgarter vom Fast-Absteiger zum Champions-League-Aspiranten. Vor dem 25. Spieltag, an dem der VfB an diesem Freitagabend (20.30 Uhr/Liveticker) auf den 1. FC Union Berlin trifft, liegt der Club mit 50 Punkten auf dem dritten Platz.