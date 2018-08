Touristen in Stuttgart Die meisten Besucher sind auf der Durchreise

Von Nina Ayerle 20. August 2018

Der Tourismus in Stuttgart entwickelt sich positiv. Doch die meisten sind auf der Durchreise. Wir haben uns bei Besuchern umgehört, was sie sich in der Landeshauptstadt anschauen.





Stuttgart - Urlaub in Stuttgart? Das können sich offensichtlich immer mehr Menschen vorstellen. Im ersten halben Jahr in 2018 wurden drei Prozent mehr Übernachtungen gezählt, wie Stuttgart Marketing kürzlich bekannt gab. Das macht genau gezählt 98 428 Gäste, die in den Stuttgarter Hotels mit zehn und mehr Betten übernachten, Camper zählen auch dazu. Doch befragte Touristen antworten auf unsere nicht ganz repräsentative Umfrage recht ehrlich: Stuttgart ist für sie nur ein Etappenhalt. Eine Durchgangsstation. Oft kommen sie von Heidelberg und fahren über Stuttgart nach München.

Ein bis zwei Tage verbringen sie ungefähr in der schwäbischen Landeshauptstadt. Das ist auch das Ergebnis einer Erhebung der IHK Region Stuttgart. Messen und Großveranstaltungen sieht Armin Dellnitz, Geschäftsführer von Stuttgart- und Regio-Marketing als Hauptanlass für einen Ausflug nach Stuttgart. Rund 4,4 Millionen Gäste gab es in 2017 in der Region Stuttgart, ein viertel davon etwa kommt aus dem Ausland – am häufigsten lockt Stuttgart Besucher aus den USA und der Schweiz an. Das ist allerdings nichts Neues: Der US-Amerikaner ist seit Jahren Spitzenreiter.

Wo gehen die Stuttgart-Touristen am liebsten hin? Der Fernsehturm, Mercdes-Benz- und Porsche-Museum sowie die Markthalle gehören bei den meisten Besuchern zum Pflichtprogramm – ebenso wie der Schlossplatz mit dem Alten Schloss und dem Kunstmuseum. Das sind aber auch die Orte, welche gängige Reiseführer in Stuttgart eben empfehlen.

Von Australien ins Hostel am Olgaeck

„Wir bereisen seit knapp drei Monaten ganz Europa. Nachdem wir in Berlin und München waren, wollten wir in eine etwas kleinere Stadt – da hat sich Stuttgart angeboten“, sagen Jordan und Kristina (beide 20). „Wir haben gehört, dass es hier sehr viele Garten und Parks geben soll – und das stimmt! Es ist wirklich ziemlich grün hier.“ Auch die Architektur ist den beiden Australierinnen aufgefallen. „Die deutschen Städte sind sehr unterschiedlich – und sie haben alle eine viel ältere Geschichte als beispielsweise Sydney.“ Von Stuttgart haben sie die Königstraße und den Schlossplatz gesehen. Ein Besuch im Mineralbad ist geplant. „Dann fahren wir weiter nach Paris.“

Aus dem Badischen auf den Fernsehturm in Stuttgart

Sieben Euro für einmal hochfahren und auf Stuttgart schauen? Das war Andreas Hambsch (38) aus Oberhausen-Rheinhausen (Landkreis Karlsruhe) und seinen drei schwäbischen Begleitern zu teuer. Deshalb haben sie den Fernsehturm nur von unten angeschaut und dort eine Vesperpause eingelegt. Der Dudelsack-Lehrer besucht Freunde in Stuttgart. Zuerst haben sie eine Stäffeles-Tour gemacht. „Ich bin begeistert von Stuttgart: Die Leute sind freundlich – und man kann wandern und gleichzeitig das Stadtleben genießen.“ Die Stadtmitte um das Alte Schloss und der Sitz von „Harald Kretschmann“. „Äh, also Winfried natürlich?“, fügt er grinsend hinzu.

Von Sizilien auf den Campingplatz in Bad Cannstatt

Ja, die Markthalle und das Mercedes-Benz- Museum haben sie natürlich angeschaut, erzählen Giulia Anzelmo (16) und Andrea Daniel Cufari (18) aus Sizilien. Sie machen mit ihren Familien eine Tour mit dem Camper durch Italien und Süddeutschland. Ihr Ziel sei aber München, nicht Stuttgart, geben sie zu. „Aber ich finde es schön hier. Ich mag Großstädte“, sagt Giulia Anzelmo. Und ihr kleiner Bruder Matteo (10) ergänzt: „Mir gefällt Stuttgart.“ Die „Straße für die Fahrräder“ habe ihm gut gefallen, und es gebe so viel Grün. Aber am liebsten waren die jungen Italiener beim Shoppen. „Ich habe sehr viel gekauft“, sagt Giulia. Was sie in München machen wollen? „Auch shoppen.“

Von Belgien ins Mercedes-Benz-Museum

Die erste Frage, die sich Janina Indesteege (63) und ihr Mann Joseph Maurissen (70) vor ihrem Stuttgart-Besuch stellten: Darf man mit einem alten Auto überhaupt noch in die Innenstadt rein fahren? Das Paar aus Belgien macht eine Rundreise durch Süddeutschland – von Heidelberg über Stuttgart wollen sie nach München. Ihre erste Station war das Mercedes-Museum. „Mein Mann ist technisch sehr interessiert“, sagt Janina Indesteege. „Er will wissen, wie jeder Motor aussieht.“ Die ehemalige Deutschlehrerin interessiert sich sehr für Hölderlin. Deshalb wollte sie noch einen Abstecher nach Tübingen und Lauffen am Neckar machen.