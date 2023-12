Toter Wolfswelpe: Wolfsrudel am Schluchsee hat gute Chancen, sich wieder zu erholen

1 Der erste Wolfswelpe seit 150 Jahren in Baden-Württemberg (hier das Archivbild einer anderen Wolfsfamilie) wurde am Montag tot aufgefunden. Foto: imago/stock&people

Am Montagabend wurde der einzige bekannte Wolfswelpe in Baden-Württemberg tot aufgefunden. Was hat das für Auswirkungen auf die Population der Tiere und das Rudel, das sich am Schluchsee im Südschwarzwald niedergelassen hat?











Die größte Bedrohung für wild lebende Wölfe sind nicht etwa Landwirte, die ihre Herde schützen wollen oder Jäger, die es auf die Tiere abgesehen haben. In Deutschland sind die häufigste Ursache für den Tod von Wölfen Verkehrsunfälle. Die Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW) führt auf ihrer Homepage Statistiken über die Rudel in Deutschland und auch über die Totfunde. Allein in diesem Jahr gab es 157 Totfunde; 117 starben bei Verkehrsunfällen.