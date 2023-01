Toter in Berglen

1 Die Polizei hat seit Mitte Januar öffentlich nach dem Vermissten gefahndet. Foto: Phillip Weingand/geschichtenfotograf.de

Die Polizei hat die Identität eines am Samstagnachmittag entdeckten Toten nun geklärt. Es handelt sich um einen vermissten Mann aus der Gemeinde Berglen.















Bei dem am Samstagnachmittag in einem Waldgebiet gefundenen Toten handelt es sich um einen 64 Jahre alten Mann aus Berglen (Rems-Murr-Kreis), der bereits seit Anfang Januar verschwunden war. Nachdem der Mann, der zuletzt am 2. Januar gesehen worden war, als vermisst gemeldet wurde, hatte die Polizei ab dem 16. Januar öffentlich nach ihm gefahndet.

Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Am Samstag gegen 16.15 Uhr war die Polizei dann alarmiert worden, weil ein Leichnam in einem Waldgebiet bei der Ortschaft Öschelbronn entdeckt worden war. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei haben inzwischen ergeben, dass es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt. Die Ermittlungen dauern an.