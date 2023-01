Leichnam in Waldgebiet entdeckt

Toter in Berglen

1 Die Polizei ermittelt die Identität des toten Mannes. Foto: Phillip Weingand/geschichtenfotograf.de

In einem Waldgebiet in Berglen ist am Samstagnachmittag die Leiche eines Mannes entdeckt worden. Die Polizei versucht nun, die Identität des Toten und die Todesursache zu klären.















Am Samstagnachmittag gegen 16.15 Uhr ist die Polizei über den Fund einer Leiche in Berglen (Rems-Murr-Kreis) informiert worden. Nach den Angaben eines Polizeisprechers handelt es sich um eine männliche Person, die in einem Waldgebiet entdeckt worden sei – vermutlich von Spaziergängern.

Über die Identität lasse sich bislang noch nicht sagen, so die Auskunft der Polizei. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen zu dem Todesfall aufgenommen und versuche nun die Umstände und die Identität des Toten zu klären.