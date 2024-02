An den Fähigkeiten von Dennis Seimen gibt es keine Zweifel. Der 18-jährige Torhüter gehört zu den Toptalenten in Deutschland. Zuletzt stockte seine Entwicklung jedoch etwas, weil er mit Rückenproblemen ausfiel. Jetzt ist Seimen wieder fit – und beim VfB Stuttgart seit geraumer Zeit im Training.

„Er ist voll da“, sagt der Trainer Sebastian Hoeneß und stuft Seimen aktuell als einen der besten dritten Torhüter in der Fußball-Bundesliga ein. Beim Auswärtsspiel des VfB an diesem Samstag (15.30 Uhr) beim SV Darmstadt 98 rückt Seimen – wie eine Woche zuvor – wieder eine Position vor. Er ist der Ersatzmann hinter Fabian Bredlow, da der Stammtorhüter Alexander Nübel (Hüftprobleme) erneut ausfällt.

Mit Blick in die Zukunft soll das Eigengewächs aber vor allem Spielpraxis sammeln, in der U 21 des VfB. Bislang kommt er in der Regionalliga jedoch nur auf acht Saisoneinsätze. „Er war lange raus und braucht jetzt vor allem Spiele“, sagt Hoeneß über Seimen. Am 3. März geht es für das Nachwuchsteam der Stuttgarter gegen die TSG Balingen in der Punkterunde weiter – und ab da soll Seimen möglichst oft zwischen den Pfosten stehen.