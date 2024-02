Außenverteidiger des VfB Stuttgart: Das macht Pascal Stenzel besonders wertvoll für den VfB

1 Pascal Stenzel hat beim VfB Stuttgart zuletzt auf der rechten Abwehrseite überzeugt. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Der 27-Jährige füllt seine Rolle in Stuttgart nicht nur auf dem Platz stark aus – und erhält vor dem Bundesliga-Spiel am Samstag bei Darmstadt 98 nun viel Wertschätzung.











Link kopiert



Wahrscheinlich taucht Pascal Stenzel am Samstag mal auf dem linken Flügel auf. Und wenn die Darmstädter nicht aufpassen, dann wird der Rechtsverteidiger einen von ihnen austricksen. Per schicker Körpertäuschung oder noch schickerem Übersteiger. Bis vor einer Woche schien dieses Szenario ja undenkbar. Doch zuletzt ist ebenjener Stenzel, der bis dahin als der Inbegriff des fußballerischen Biedermanns beim VfB Stuttgart galt, gegen die Mainzer auf die halblinke Position ausgewichen und hat den Ball gefühlvoll in das Zentrum gehoben, wo Jamie Leweling ein Tor erzielte.