Nach dem verheerenden Unfall auf der A2 in Sachsen-Anhalt sind zwei Tote geborgen worden. Bei dem Unglück am Dienstag waren mehrere Gasflaschen auf einem LKW explodiert. Die Bergung an der Unfallstelle ist noch nicht abgeschlossen.









Auf der Autobahn 2 in Sachsen-Anhalt besteht an der Unfallstelle nach einem schweren Auffahrunfall mit zwei Toten weiter Explosionsgefahr. Die Sperrung vor Ort dauere weiter an, sagte eine Sprecherin der Polizei am Mittwochmorgen der Deutschen Presse-Agentur.