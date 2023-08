1 Nach dem Auffahrunfall auf der Autobahn 2 waren mehrere Gasflaschen explodiert. Foto: dpa/--

Mehrere Gasflaschen auf einem Laster explodieren nach einem Unfall auf der A2 in Sachsen-Anhalt. Autofahrer müssen sich in Sicherheit bringen. Die Fahrbahn wird in beide Richtungen voll gesperrt. Das Schicksal mehrerer Lkw-Fahrer ist noch unklar.









Bedrohliche Flammen, schwarzer Rauch, gefährliche Explosionen, Giftstoffe - und fliehende Autoinsassen: Nach einem Auffahrunfall am Dienstag sind auf einem Gefahrguttransporter auf der Autobahn 2 in Sachsen-Anhalt mehrere Gasflaschen explodiert. Es sei derzeit davon auszugehen, dass mindestens zwei Lastwagenfahrer tot seien, teilte die Polizeiinspektion Magdeburg am Abend mit. Weil es noch einen Sicherheitsbereich um die Unfallstelle gibt, könne die Polizei diese noch nicht begehen. Die Bergungsarbeiten hätten daher noch nicht begonnen.