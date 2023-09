1 Ein 42-jähriger Mann ist am Watzmann in Bayern tödlich verunglückt (Symbolbild). Foto: IMAGO/imagebroker/IMAGO/imageBROKER/Mara Brandl

Ein 42-jähriger Mann ist am Watzmann in den Berchtesgadener Bergen tödlich verunglückt. Der Mann war mit zwei Begleitern aus Südbayern unterwegs. Alle drei waren erfahren und gut ausgerüstet. Wie kam es zu dem Unfall?











Am Watzmann in den Berchtesgadener Alpen ist ein Bergsteiger tödlich verunglückt. Der 42-jähriger Mann aus Nordrhein-Westfalen stürzte am Donnerstag in der Watzmann-Ostwand in Bayern 150 Meter in die Tiefe, wie die Polizei Berchtesgaden erklärte. Der 42-Jährige stürzte den Angaben zufolge oberhalb der sogenannten Wasserfallplatten ab und verletzte sich dabei tödlich.