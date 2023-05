1 Spurensicherung nach dem tödlichen Angriff in Ebersbach Foto: dpa/Marius Bulling

Ein privater Streit könnte die Ursache für den tödlichen Angriff auf einen 26-Jährigen in Ebersbach gewesen sein.









Ebersbach - In dem Fall des vor einer Woche in Ebersbach (Kreis Göppingen) von zwei unbekannten Männern getöteten 26-Jährigen gibt sich die Polizei zurückhaltend. Sollte es Neuigkeiten geben, werde die Öffentlichkeit umgehend informiert, hieß es am Sonntag im Polizeipräsidium Ulm. Der Mann, der aus Pakistan stammte, in Ebersbach wohnte und als Taxifahrer und als stellvertretender Imam in einer Moschee in Bad Cannstatt tätig war, war bei einem abendlichen Spaziergang mit seiner Frau von den Unbekannten angegriffen und niedergeschlagen worden. Er starb noch am Tatort.