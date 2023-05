1 Nach dem tödlichen Angriff an der Fils: Spurensuche am Tatort in Ebersbach. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Die Kripo ist nach der Bluttat in Ebersbach noch ohne heiße Spur – derweil gehen Traueradressen aus pakistanischen Diplomatenkreisen ein.









Ebersbach - Der mutmaßliche Mordanschlag auf einen 26-Jährigen am Montag in Ebersbach (Kreis Göppingen) hat auch in pakistanischen Diplomatenkreisen für Trauer und Entsetzen gesorgt. Bei dem Opfer handelt es sich um einen aus Pakistan stammenden Imam einer Moschee in Stuttgart, der in Ebersbach lebte. „Wir sprechen der Familie der Hinterbliebenen unser tief empfundenes Beileid aus“, so der pakistanische Botschafter in Deutschland, Mohammad Faisal.