Corona-Todesfälle in der Region Stuttgart

1 Der Klinikverbund Südwest – hier Herrenberg – meldet die niedrigsten Zahlen seit Beginn der zweiten Welle. Foto: factum//Andreas Weise

Aktuell sterben wieder mehr Corona-Patienten, obwohl nun schon viele ältere Personen eine Impfung erhalten haben. Woran liegt das?









Region Stuttgart - Gespannt schauen derzeit wieder viele Menschen auf die Entwicklung der Coronazahlen. Beunruhigend wirkt derzeit vor allem der neuerliche Anstieg bei den an und mit Covid-19 Verstorbenen seit Anfang März. Zwar ist der Wert in Baden-Württemberg bislang nur moderat von 20 auf zuletzt 26 Todesfälle im Wochenmittel angestiegen. Zum Vergleich: Mitte Januar waren noch mehr als drei Mal so viele Todesfälle ans Landesgesundheitsamt gemeldet worden.