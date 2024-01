Schafe in Winnenden verendet: Polizei hat Vermutungen zum qualvollen Tod

1 Die Polizei ermittelt nach dem Tod zweier Schafe (Symbolbild). Foto: dpa/Nicolas Armer

Im Rems-Murr-Kreis sind zwei Schafe zu Tode gekommen. Die Polizei hat zwei Theorien, warum die Tiere in Panik geraten sein könnten und sich in einem Zaun verheddert haben.











Auf einer Weide zwischen Leutenbach-Nellmersbach und Winnenden-Hertmannsweiler, in der Nähe der Bundesstraße B 14, wurden am vergangenen Samstagmorgen zwei tote Schafe aufgefunden. Wie die Polizei mitteilt, hatten sich die beiden Tiere im Weidezaun verheddert und verendeten dort. Warum die Tiere in den Zaun liefen, ist unklar. Allerdings hat die Polizei zwei Theorien zur Ursache: „Möglicherweise wurden sie durch frei laufende Hunde oder Silvesterböller aufgeschreckt“, heißt es in einer Mitteilung.