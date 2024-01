Thronwechsel in Dänemark: Margrethe hat abgedankt, der neue König heißt

Thronwechsel in Dänemark

9 Ihr Sohn Frederik und ihr Enkel Christian saßen mit am Tisch, als die scheidende Königin Margrethe II. ihre Abdankungserklärung unterzeichnete.. Foto: AFP/MADS CLAUS RASMUSSEN

Nach 52 Jahren endet in Dänemark eine Ära: Margrethe II. dankt ab und macht den Platz frei für ihren Sohn Frederik. Alle Infos und Bilder aus Kopenhagen.











Auf den Tag 52 Jahre, nachdem Margrethe II. 1972 zur Königin proklamiert wurde, bekommt Dänemark einen neuen Monarchen: König Frederik X. folgt seiner Mutter auf den Thron. Nicht in einer aufwendigen Krönungszeremonie, wie sie die Welt im vergangenen Jahr in Großbritannien erlebte, sondern beinahe unspektakulär: Durch eine Proklamation in Schloss Christiansborg.