„Van Gogh – The Immersive Experience“ im Urbanharbor war ein voller Erfolg. Mehr als 80 000 Besucher haben die Schau gesehen. Im November startet „Klimt – The Immersive Experience“.

Vincent van Gogh geht, Gustav Klimt kommt: Die Multimedia-Ausstellung „Van Gogh - The Immersive Experience“ in den MM Studios im Ludwigsburger Urbanharbor geht nach 89 Ausstellungstagen zu Ende. Die Veranstalter sprechen von einem Erfolg: Die Mischung aus Kunst und Technologie hat in Ludwigsburg mehr als 80 000 Besucher angelockt. Mehr als 2,5 Millionen waren es bislang weltweit.

Die faszinierende Welt von Vincent van Gogh

Seit der Eröffnung am 3. Februar in Ludwigsburg kamen täglich durchschnittlich 1000 Kunstliebhaber, Familien und Neugierige aus der ganzen Region und darüber hinaus in die MM Studios, um die faszinierende Welt des niederländischen Künstlers Vincent van Gogh zu erkunden. Mit aufwendigen Lichtinstallationen, Projektionen und interaktiven Elementen wurden die Gemälde von Van Gogh lebendig und auf eine einzigartige Art und Weise präsentiert.

Edgar Braune, Geschäftsführer der Livemacher GmbH und Veranstalter der Ausstellung, zeigt sich überwältigt vom großen Interesse. „Die positive Resonanz und die hohe Besucherzahl zeigen uns, wie sehr Van Goghs Kunst die Menschen noch heute berührt und inspiriert. Wir sind stolz darauf, dass wir die Möglichkeit hatten, seine Werke auf eine innovative und immersive Art und Weise zu präsentieren und damit so viele Menschen erreichen konnten“, so Braune.

Nach dem Abschluss der Van Gogh-Ausstellung zieht „Van Gogh – The Immersive Experience“ weiter ins österreichische Graz. In Ludwigsburg steht derweil die nächste spektakuläre Ausstellung in den Startlöchern: „Klimt – The Immersive Experience“ wird ab November in den MM Studios im Urbanharbor zu sehen sein.

Die Klimt-Ausstellung hat bereits in Städten wie Barcelona, Brüssel, Los Angeles, Madrid und Wien gastiert und dort mehr als 700 000 Besucher in ihren Bann gezogen. In Ludwigsburg feiert die Schau ihre Deutschlandpremiere.

Die Multimedia-Ausstellung erweckt die Werke des Künstlers Gustav Klimt mit innovativer Technik zum Leben. Gustav Klimt (1862-1918) war ein österreichischer Maler und einer der bedeutendsten Vertreter des Wiener Jugendstils. Seine Werke, darunter berühmte Gemälde wie „Der Kuss“ und „Die Goldene Adele“, haben die Kunst der Moderne maßgeblich beeinflusst und genießen bis heute weltweite Anerkennung. Die Besucher können sich erneut auf eine immersive Reise freuen – diesmal durch Klimts faszinierende Welt der Kunst und Ästhetik.