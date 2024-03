Am Donnerstag, den 21. März 2024 startet die 6. Staffel von „Temptation Island“ auf RTL+. Diese Paare wollen ihre Liebe auf die Probe stellen.

Das sind die 4 „Temptation Island“-Paare 2024

Laura (26) & Phil (33): aus Brandenburg, sind seit 8 Jahren ein Paar, haben beide Vertrauensprobleme beim Partymachen, wollen Temptation Island als letzten Schritt vor der Hochzeit und vor dem Auswandern bestehen.

Marie (24) & Tammo (32): aus München, seit 3 Jahren ein Paar, bereits verlobt, arbeiten gemeinsam als Influencer

Josh (31) & Nasrin (31): aus München, seit November 2021 ein Paar, nahmen schon an der 1. Staffel von „Make Love, Fake Love“ teil, Josh ist spontan für einige Monate nach Innsbruck gezogen, für Nasrin ein Grund, um die Beziehung in Frage zu stellen

Vivien (24) & Mou (24): aus Göttingen, seit Juli 2020 ein Paar, Vivien hat große Vertrauensprobleme, Mou gibt beim Partymachen Gas und hatte wohl schon Kontakt zu anderen Frauen. Mou bestreitet dies und Vivien weiß nicht, was sie glauben soll.

Darum geht es bei „Temptation Island“

Bei Temptation Island werden mehrere Paare auf eine Insel geschickt, wo sie getrennt voneinander leben und in verschiedenen Villen untergebracht sind. Während ihres Aufenthalts auf der Insel werden die Singles versuchen, die Vergebenen zu verführen.

Das Hauptziel der Show besteht darin, zu sehen, ob die Paare den Versuchungen widerstehen können und ob ihre Beziehungen stark genug sind, um standzuhalten. Am Ende der Show treffen sich die Paare wieder und müssen entscheiden, ob sie zusammenbleiben oder sich trennen wollen. Am Ende jeder Staffel gibt es eine Wiedersehensshow, in der offene Fragen geklärt werden und die Paare erzählen, wie es nach der Show weiterging.

Wo kann man „Temptation Island“ streamen?

Alles bisherigen Staffeln von „Temptation Island“ sind auf der Streaming-Plattform RTL+ verfügbar. Auch die 6. Staffel wird auf RTL+ zum Streamen bereitgestellt.