1 Logo der Telekom. Foto: nitpicker / shutterstock.com

Hier erfahren Sie, wie hoch die Dividende der Deutsche Telekom AG in diesem Jahr ausfällt und wann die Auszahlung erfolgt.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











In diesem Jahr wird die Telekom eine Dividende von 70 Cent pro Aktie ausbezahlen. Das wurde auf der gestrigen Hauptversammlung beschlossen. Die Ausschüttung an die Aktionäre folgt in Kürze.

Wann erfolgt die Auszahlung?

Die Auszahlung der Dividende der Telekom-Aktie erfolgt am dritten auf die Hauptversammlung folgenden Bankarbeitstag, also am Mittwoch, dem 12.04.2023. Die Dividenden sind auch in diesem Jahr steuerfrei für Aktionäre aus Deutschland. Es finden keine Abzüge der Kapitalertragsteuer und des Solidaritätszuschlags statt. Allerdings weist das Unternehmen darauf hin, dass die Dividenden aus Sicht der Finanzämter die Anschaffungskosten der Aktien mindern.

Dividendenzahlung der letzten Jahre

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der Dividendenzahlung der Telekom seit den Jahren 1996.

Geschäftsjahr Dividende Auszahlung 2022 Euro 0,70 12.04.2023 2021 Euro 0,64 12.04.2022 2020 Euro 0,60 08.04.2021 2019 Euro 0,60 24.06.2020 2018 Euro 0,70 02.04.2019 2017 Euro 0,65 22.05.2018 2016 Euro 0,60 28.06.2017 2015 Euro 0,55 22.06.2016 2014 Euro 0,50 17.06.2015 2013 Euro 0,50 11.06.2014 2012 Euro 0,70 12.06.2013 2011 Euro 0,70 25.05.2012 2010 Euro 0,70 13.05.2011 2009 Euro 0,78 04.05.2010 2008 Euro 0,78 04.05.2009 2007 Euro 0,78 16.05.2008 2006 Euro 0,72 04.05.2007 2005 Euro 0,72 04.05.2006 2004 Euro 0,62 28.04.2005 2003 - - 2002 - - 2001 Euro 0,37 29.05.2002 2000 Euro 0,62 30.05.2001 1999 Euro 0,62 26.05.2000 1998 DM 1,20 28.05.1999 1997 DM 1,20 05.06.1998 1996 DM 0,60 27.06.1997

Die Telekom schüttet laut eigenen Angaben 40 bis 60 Prozent des bereinigten Ergebnisses je Aktie als Dividende aus. In den Jahren 2002 und 2003 fanden keine Auszahlungen statt.