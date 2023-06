16 Trümmer des Tauchboots Titan, das vom Meeresboden in der Nähe des Wracks der Titanic geborgen wurde, werden am Pier der kanadischen Küstenwache vom Schiff Horizon Arctic im Hafen des kanadischen St. John’s entladen. Foto:

Lange und intensiv wurde nach dem verschollenen Tauchboot Titan in der Nähe des Titanic-Wracks im Nordatlantik gesucht. Gefunden wurden nur seine Trümmer. Nun bringt ein Schiff erste Wrackteile an Land.









Gut eine Woche nach dem Verschwinden der Titan im Nordatlantik sind Trümmerteile des verunglückten Tauchboots an Land gebracht worden. Wie die US-Küstenwache am Mittwochabend (Ortszeit) mitteilte, sind auch mutmaßlich menschliche Überreste geborgen worden. Sie sollen nun von Fachleuten in den USA untersucht werden.