1 Maybrit Illner empfängt am Donnerstagabend ihre Gäste (Archivbild). Foto: imago/Jürgen Heinrich/Jürgen Heinrich

Maybrit Illner diskutiert in ihrer gleichnamigen Polit-Talkshow mit ihren Gästen am Donnerstagabend über den Krieg in der Ukraine. Wer dazu eingeladen ist, erfahren Sie hier.















Am Donnerstagabend empfängt Maybrit Illner wieder Gäste in ihrer gleichnamigen Polit-Talkshow im ZDF. Und auch in dieser Folge dreht sich alles um den Krieg in der Ukraine. Dabei steht die Frage „Krieg in der Ukraine – Zeitenwende für Deutschland?“ im Mittelpunkt der Diskussionen.

Am Donnerstagabend, den 31. März, erwarten die Zuschauer ab 22.15 Uhr folgende Gäste:

Christine Lambrecht (SPD), Bundesministerin der Verteidigung

(SPD), Bundesministerin der Verteidigung Roderich Kiesewetter (CDU), MdB, Oberst a. D. der Bundeswehr

(CDU), MdB, Oberst a. D. der Bundeswehr Siegfried Russwurm , Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI)

, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) Claudia Major , Sicherheitsexpertin von der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP)

, Sicherheitsexpertin von der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) Luisa Neubauer , Klima-Aktivistin bei „Fridays for Future“, Grünen-Mitglied

, Klima-Aktivistin bei „Fridays for Future“, Grünen-Mitglied Robin Alexander, stellvertretender Chefredakteur „Die Welt“

Zu ihrer Sendung lädt die Moderatorin meist Politiker, Wissenschaftler und Journalisten ein, um über aktuelle Themen zu diskutieren. Ihre Talkshow ist bereits seit 1999 im ZDF zu sehen und wurde 2007 nach der Moderatorin benannt. Seither läuft die Talk-Sendung unter dem Namen „maybrit illner“ jeden Donnerstag.