Maybrit Illner empfängt am Donnerstagabend ihre Gäste (Archivbild).

Maybrit Illner diskutiert in ihrer gleichnamigen Polit-Talkshow mit ihren Gästen am Donnerstagabend über den Krieg in der Ukraine. Wer dazu eingeladen ist, erfahren Sie hier.















Am Donnerstagabend empfängt Maybrit Illner wieder Gäste in ihrer gleichnamigen Polit-Talkshow im ZDF. Und auch in dieser Folge dreht sich alles um den Krieg in der Ukraine. Dabei steht die Frage „Putins Offensive – Deutschland weiter defensiv?“ im Mittelpunkt der Diskussionen.

Am Donnerstagabend, den 21. April, können sich die Zuschauer ab 22.15 Uhr über folgende Gäste freuen:

Sigmar Gabriel (SPD), Vorsitzender der Atlantik-Brücke e. V., Bundesaußenminister a. D, früherer Vize-Kanzler, ehemaliger Parteivorsitzender

(SPD), Vorsitzender der Atlantik-Brücke e. V., Bundesaußenminister a. D, früherer Vize-Kanzler, ehemaliger Parteivorsitzender Roderich Kiesewetter (CDU), MdB, Oberst a. D. der Bundeswehr

(CDU), MdB, Oberst a. D. der Bundeswehr Marina Weisband , Publizistin und Grünen-Politikerin, in Kiew geboren, besitzt neben der ukrainischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft

, Publizistin und Grünen-Politikerin, in Kiew geboren, besitzt neben der ukrainischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft Claudia Major , Sicherheits- und Verteidigungsexpertin, Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP)

, Sicherheits- und Verteidigungsexpertin, Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) Erich Vad, Brigadegeneral a. D., ehem. militärischer Berater von Angela Merkel

Zu ihrer Sendung lädt die Moderatorin meist Politiker, Wissenschaftler und Journalisten ein, um über aktuelle Themen zu diskutieren. Ihre Talkshow ist bereits seit 1999 im ZDF zu sehen und wurde 2007 nach der Moderatorin benannt. Seither läuft die Talk-Sendung unter dem Namen „maybrit illner“ jeden Donnerstag.