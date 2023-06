VfB-Youngster Jarzinho Malanga gewinnt mit der deutschen U-17-Nationalelf den EM-Titel. Für den 16-Jährigen ist es der Höhepunkt einer Saison, in der er in Stuttgart als Neuzugang auf Anhieb zum Stammspieler wurde.

Erfreuliche Nachrichten für das Nachwuchsleistungszentrum des VfB Stuttgart: Offensivspieler Jarzinho Malanga (16) hat mit der deutschen U-17-Nationalelf den Europameistertitel gewonnen. Das Team von Bundestrainer Christian Wück besiegte am Freitagabend im Endspiel in Budapest Frankreich mit 5:4 im Elfmeterschießen.

Es ist der vierte EM-Titel für eine deutsche U 17 nach 1984, 1992 und 2009. Für den einen oder anderen Youngster war der Erfolg bei diesem Turnier der Startschuss für eine große Karriere – 2009 holten etwa Torhüter Marc-André ter Stegen und der spätere Weltmeister Mario Götze den EM-Titel mit der U 17. Der Titelgewinn sei ein „großartiger Erfolg und zudem Beleg für die exzellente Arbeit“ im Nachwuchsbereich, sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf auf der Homepage des Verbandes.

Lesen Sie auch

Insgesamt drei Einsätze beim Turnier für Malanga

Malanga kam im Endspiel am Freitagabend zwar nicht zum Einsatz, wurde aber im Halbfinale gegen Polen (5:3) sowie in Vorrunde gegen Frankreich (3:1) eingewechselt. Im letzten Gruppenspiel gegen Schottland (3:0) spielte er von Beginn an. Mit Torhüter Florian Hellstern, Verteidiger Laurin Preuß und Stürmer Eliot Bujupi standen drei weitere VfB-Talante auf Abruf für das Turnier bereit. Der VfB gratulierte Malanga noch am Abend auf dem Twitter-Kanal seiner Nachwuchsteams.

Der 16-Jährige offensive Mittelfeldspieler war vergangenen Sommer von Waldhof Mannheim zum VfB gewechselt. In der regulären Saison der B-Junioren-Bundesliga gelangen Malanga als Stammspieler in 16 Partien starke sieben Tore und zehn Vorlagen.