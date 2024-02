1 Am Mittwochabend präsentierte Judith Rakers zum letzten Mal die Hauptausgabe der ARD-“Tagesschau“. Foto: dpa

19 Jahre lang war Judith Rakers Sprecherin der „Tagessschau“. Am Mittwochabend war Schluss, die Moderatorin sagte „Tschüss“ – genau wie die Nutzer auf X (ehemals Twitter).











„Danke, dass Sie mich in den letzten 19 Jahren immer wieder in Ihr Wohnzimmer gelassen haben“, sagte Judith Rakers am Mittwochabend bei ihrem letzten „Tagesschau“-Auftritt. „Und danke an die besten Kolleginnen und Kollegen der Welt“, fügte sie in der 20-Uhr-Ausgabe hinzu.