„Tagesschau“-Aus nach 19 Jahren: Die lustigsten Pannen mit Judith Rakers

1 Judith Rakers verlässt die „Tagesschau“ Ende des Monats. (Archivbild) Foto: dpa/Jens Kalaene

Judith Rakers hört Ende Januar als Sprecherin bei der „Tagesschau" auf. In 19 Jahren bei der ARD-Nachrichtensendung blieb auch die 48-Jährige nicht von Pannen verschont.











Fast zwei Jahrzehnte führte Judith Rakers die Zuschauer der „Tagesschau“ durch die Nachrichten des Tages. Damit ist bald Schluss. Am 31. Januar wird sie zum letzten Mal in der Sendung zu sehen sein, wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Dienstag mitteilte. Demnach verlasse sie die Sendung auf eigenen Wunsch, „um sich künftig mehr auf ihre unternehmerische Tätigkeit zu konzentrieren“. Bevor die Sprecherin nach 19 Jahren abtritt, blicken wir auf einige charmante und allzu menschliche Pannen der Vergangenheit.