Nach dem deutlichen Anstieg der Leitzinsen können die Sparer nun auch von einer höheren Verzinsung ihrer Einlagen profitieren. Denn immer mehr Banken locken mit deutlich verbesserten Tagesgeld-Angeboten insbesondere für Neukunden. Der Wettbewerb der Geldinstitute ist in vollem Gange – immer wieder setzt sich eine andere Bank an die Spitze der Rangliste.

Wie können regionale Banken mithalten?

In Zusammenarbeit mit dem Finanz- und Verbraucherportal Biallo bieten wir einen aktuellen Überblick über die lukrativsten Angebote. In der folgenden Tabelle finden Sie die aktuellen Zinssätze sowie den Ertrag, den eine Anlage von 10.000 Euro über ein Jahr abwerfen würde.

Welche (Online-)Banken bieten national die höchsten Tagesgeldzinsen und welche Erträge lassen sich dabei erzielen? Und wie können ausgewählte regionale Banken, deren Stärke der direkte Kundenkontakt über das eigene Filialnetz ist, da mithalten?

Verbraucherexperten raten zu intensiven Vergleichen; sie sehen in den Angeboten eine gute Möglichkeit, der hohen Inflation etwas entgegenzusetzen, selbst wenn auf diesem Weg die allgemeine Teuerungsrate nicht ausgeglichen werden kann. Immerhin können die Anleger im Anschluss wechseln und neue Sonderkonditionen einer anderen Bank nutzen.

Die günstigeren Zinsen gelten oftmals für mehrere Monate – nach Ablauf der Garantiephase ist meist dann wieder der Basiszins gültig. Mitunter gibt es auch Beschränkungen bei den möglichen Anlagebeträgen und andere Vorbedingungen.

Woher kommen die Zinsdaten?

Wir beziehen die aktuellen Zinsen in diesem Artikel über das Finanz- und Verbraucherportal Biallo, das die aktuellen Entwicklungen auf dem Finanzmarkt beobachtet. Die Tabelle wird einmal täglich am frühen Morgen aktualisiert und enthält neben den Angaben zum Zinsertrag für eine Beispiel-Anlage den Basis- und, falls vorhanden, den Neukundenzins mit Laufzeit. Wir zeigen dabei acht ausgewählte regionalen Banken, darunter Volksbanken und Sparkassen. Den Vergleich bilden die zehn Banken, die aktuell in ganz Deutschland die besten Tagesgeld-Konditionen bieten.