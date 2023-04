1 Der Dieseltriebwagen hat 2000 PS und trägt den Namen „Stuttgarter Rössle“. Foto: privat//Tobias Brüggemann

Die Tickets für die Zugfahrt nach Passau mit dem „Stuttgarter Rössle", einem historischen Dieseltriebwagen, waren schnell ausgebucht. Nun gibt es im Sommer noch einen weiteren Termin für Fans des 60-er-Jahre Flair unterwegs.









Das ging schnell: Nach kurzer Zeit war die nostalgische Zugfahrt mit dem 2000 PS starken Dieseltriebwagen VT12.5 über Stuttgart ins bayerische Passau ausgebucht. Nun veranstaltet der Verein Eisenbahn-Nostalgiefahrten aus dem hessischen Bebra am Sonntag, 11. Juni, eine weitere Tagesfahrt an die Donau. Zum Einsatz kommt ebenfalls der Dieseltriebwagen VT12.5, welcher 1991, 2013 und 2020 restauriert wurde und „Stuttgarter Rössle“ genannt wird.

In Passau ist noch mehr für Zugfans geboten

Diese Fahrt beginnt und endet am Stuttgarter Hauptbahnhof, Abfahrt ist dort morgens gegen 6 Uhr, um etwa 11 Uhr soll der Zug Passau erreichen. Die Rückfahrt ist für 16 Uhr geplant, die Ankunft zurück in Stuttgart gegen 21 Uhr. Stopps gibt es in Esslingen, Ulm, Augsburg, München-Pasing, München-Ost, Landshut und Plattling. Die Fahrgäste nehmen auf stoffgepolsterten Sitzen in der Ersten Klasse sowie auf Kunstledersitzen in der Zweiten Klasse Platz. In Passau haben die Fahrgäste rund fünf Stunden freie Zeit. Sie können unter anderem das Jubiläumsfest der Passauer Eisenbahnfreunde besuchen, welches an dem Wochenende stattfindet.

Fahrkarten gibt es von Stuttgart aus ab 74 Euro für die Zweite Klasse, Kinder bezahlen 54 Euro. In der Ersten Klasse kostet die Fahrt ab Stuttgart 89 Euro für Erwachsene, 69 Euro für Kinder. Der Verein nutzt das Geld aus dem Ticketverkauf vorrangig für den Erhalt der historischen Züge.

Informationen und Anmeldung unter Telefon: 0 66 22 / 9 16 46 02 oder https://www.eisenbahn-nostalgiefahrten-bebra.de/passau2/