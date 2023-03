1 Der Dieseltriebwagen hat 2000 PS und trägt den Namen „Stuttgarter Rössle“. Foto: /privat/Tobias Brüggemann

Ein Verein bietet im Sommer eine Ausfahrt mit dem „Stuttgarter Rössle“ nach Passau an, einer historischen Diesellok. Los geht es in Heilbronn, Stopps gibt es auch in Stuttgart und Esslingen. Buchen sollte man frühzeitig.









Mit dem Zug an die Donau fahren wie in den 60er Jahren – das ist im Sommer wieder ab Stuttgart möglich. Der Verein Eisenbahn-Nostalgiefahrten aus dem hessischen Bebra veranstaltet am Samstag, 10. Juni, eine Tagesfahrt nach Passau in Bayern und nutzt dafür den 2000 PS starken Dieseltriebwagen VT12.5 namens „Stuttgarter Rössle“. Dieser wurde in den Jahren 1991, 2013 und 2020 restauriert. Die Fahrgäste nehmen auf stoffgepolsterten Sitzen in der Ersten Klasse sowie auf kunstledergepolsterten Sitzen in der Zweiten Klasse Platz. Im Zug werden kleine Speisen und Getränke verkauft.

In Passau ist noch mehr geboten für Eisenbahnfans

Los geht die Fahrt am Stuttgarter Hauptbahnhof um 6.30 Uhr, danach sind Zustiege in Esslingen am Neckar, Augsburg, München-Pasing, München-Ost, Landshut und Plattlingen möglich. Der letzte Teil der Strecke führt an der Donau entlang. Gegen 11.30 Uhr erreicht der Zug Passau. Dort haben die Fahrgäste fünf Stunden Zeit. Wer noch nicht genug von Zügen hat, kann einen Abstecher zu den Passauer Eisenbahnfreunden machen, welche an diesem Tag anlässlich des 45-jährigen Jubiläum zu sich einladen. Für 17 Uhr ist die Rückfahrt geplant, gegen 22.30 Uhr erreicht der Zug dann wieder Stuttgart.

Fahrkarten gibt es von Stuttgart aus ab 74 Euro für die Zweite Klasse, Kinder bezahlen 54 Euro. In der Ersten Klasse kostet die Fahrt ab Stuttgart 89 Euro für Erwachsene, 69 Euro für Kinder. Der Verein strebt nicht nach Profit, sondern nutzt die Gelder aus dem Ticketverkauf vorrangig für den Erhalt der historischen Züge. Deshalb bitten die Mitglieder auch darum, dass Interessierte bis spätestens sechs Wochen vorher Karten reservieren. Andernfalls muss die Fahrt ausfallen. Wird die Fahrt storniert, wird der Preis erstattet. Mehr Informationen und Anmeldung unter www.eisenbahn-nostalgiefahrten-bebra.de/passau/ oder unter der Telefonnummer 0 66 22 / 9 16 46 02.