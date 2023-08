Gibt es am Montag Gratis-Eis in Bietigheim-Bissingen?

1 Sonnig wird es am Montag in Bietigheim wohl nicht, kostenloses Eis gibt es vielleicht trotzdem. Foto: dpa/Alexander Heinl

Der Bietigheimer Buchgroßhändler Umbreit hat sich bei der SWR3 Eis-Challenge beworben. Im Online-Voting entscheidet sich, ob der Eistruck des Senders Station auf dem Firmengelände macht.









Wenn der Sommer eine Pause macht, dann muss man sich die sommerlichen Gedanken eben selbst machen. Vielleicht hatten die Mitarbeiter des Bietigheimer Buchgroßhändlers Umbreit diesen Gedanken im Kopf, als sie sich um die Teilnahme an der SWR3 Eis-Challenge beworben haben. Sonderlich rosig sieht das Wetter in Bietigheim am Montag nämlich nicht aus – 14 Grad und Regen sind angesagt. Trotzdem könnte es dann Gratis-Eis auf dem Firmengelände geben.