Zwar haben die meisten Eiscafés schon seit Längerem geöffnet, doch spätestens mit den steigenden Temperaturen dürfte sich nun auch die Lust auf eine kulinarische Erfrischung erhöhen. Welche Eiscafés stechen im Kreis Ludwigsburg mit besonderen Angeboten heraus? Wo sind die Geheimtipps? Eine Übersicht.

Eiscafé Ristorante Mille Miglia

Direkt am Dorfplatz in Murr gibt es seit diesem Jahr eine ganz besondere kulinarische Attraktion: Im Mille Miglia bietet Mahir Kizilbel Eisburger an. Das sind zwei Kugeln Eis in einem Briochebrötchen. Eine ungewöhnliche Kombination, aber nur in Deutschland. Inspirieren lassen hat sich Kizilbel nämlich im Sizilien-Urlaub, auf der italienischen Insel isst man die Spezialität zum Frühstück. Neben dem Eisburger gibt es im Mille Miglia auch verschiedene Eisbecher und Eisgetränke. Das von Kizilbel selbst hergestellte Eis gibt es außerdem im Ludwigsburger Unverpacktladen.

Lesen Sie auch

Eiscafé und Ristorante Mille Miglia, Dorfplatz 2, 71711 Murr

Eiscafé La Porta

Ähnlich ausgefallen geht es seit März in der Marbacher Fußgängerzone zu. Direkt unterhalb des Torturms servieren Davide De Paola und Giuseppe Amendola nicht nur Menschen Eis, sondern auch Hunden. Das Bello Eis wird am Bodensee hergestellt und ist vegan und glutenfrei. Auf Basis von Reismilch wird zudem auf Weißzucker und Laktose, denn beides vertragen Hunde schlecht. Stattdessen kommt die Süße über Agavendicksaft ins Eis. Neben dem Marbacher La Porta gibt es das Bello Eis auch in Bietigheim und Remseck.

Eiscafé La Porta, Marktstraße 5, 71672 Marbach am Neckar

Dieters Eiscafé

Nicht Dieter steht hier hinter der Theke, sondern Ibo. Ibrahim Cuva führt das Eiscafé in der Neckarweihinger Hauptstraße mit einfachem, aber klaren Konzept. Ihr Eis können die Besucher in Becher oder Waffel nur mitnehmen, die Sorten variieren täglich. Was es gibt, kündigt Cuva jeden Tag vormittags auf Instagram und Facebook an. Im Repertoire hat er auch unkonventionelle Sorten wie Pflaumenkuchen, Saure Apfelringe oder Salziges Karamell.

Dieters Eiscafé, Hauptstraße 42, 71642 Ludwigsburg

Eissalon Olivier

Seit 1953 steht in der Ludwigsburger Myliusstraße direkt am Bahnhof der Eissalon Olivier, der sich damals noch im Gebäude des Arkadia-Kinos befand. Eine zweite Olivier-Eisdiele in Ludwigsburg eröffnete kurz darauf in der Wilhelmstraße. Seit 2000 gibt es auch in der Kronenbergstraße in Bietigheim Eis der Familie Olivier, die den Betrieb mittlerweile in vierter Generation führt. Fast alle Fruchteis-Sorten werden heute vegan produziert, im Laufe einer Saison kommen nach eigener Angabe bis zu 200 verschiedene Sorten hinter die Theke. Mit dabei sind auch hier ausgefallene Kreationen wie Wasabi oder Rote Beete.

Eissalon Olivier, Myliusstraße 3, 71638 LudwigsburgEis Olivier, Wilhelmstraße 10, 71638 LudwigsburgEissalon Olivier, Kronenbergstraße 2, 74321 Bietigheim-Bissingen

GenVit

Wer durch die Innenstadt von Bietigheim läuft, der muss schon sehr genau hinschauen, um die Eisdiele GenVit, die von den Eheleuten Tzouleata geführt wird, nicht zu übersehen. Zwar liegt sie noch auf der Hauptstraße, allerdings ziemlich versteckt zwischen Buchhandlung und Optiker. Im Innern der Eisdiele lässt sich dagegen ganz offen beobachten, wie das Eis angerührt wird. Im Sommer dominieren nach Aussage der Inhaberin fruchtigere Sorten, besonders beliebte Eissorte bei den Gästen: Pistazie.

GenVit, Hauptstraße 43, 74321 Bietigheim-Bissingen

Eiscafé Vivaldi

Das älteste Eiscafé in Vaihingen steht seit 1976 in der Stuttgarter Straße. Der Familienbetrieb punktet dabei nicht nur mit seinen hausgemachten Eissorten, sondern auch mit dem Preis: Gerade mal 1,30 Euro kostet eine Kugel.

Eiscafé Vivaldi, Stuttgarter Straße 72, 71665 Vaihingen an der Enz