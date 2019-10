1 Tobias Feisthammel – hier im Spiel gegen den Göppinger SV – verschoss im Pokal-Achtelfinale im Elfmeterschießen. Gegen den SV Oberachern soll nun ein Sieg her. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Stuttgarter Kickers schlucken den Frust nach dem Pokal-Aus runter, der SV Oberachern wartet im Oberliga-Alltag. Wie sich die Blauen im Auswärtsspiel schlagen, lesen Sie im Liveticker.

Stuttgart - Der SV Oberachern sollte sich vorsehen. Die Stuttgarter Kickers haben unter der Woche 120 Minuten in die Knochen geprügelt bekommen, im Elfmeterschießen gegen die TSG Balingen verloren und sind damit aus dem WFV-Pokal-Achtelfinale ausgeschieden. Doch Kapitän Patrick Auracher sprach bereits kurz nach dem Abpfiff über den kommenden Gegner. „Eine Niederlage tut immer weh“, sagte Auracher, „aber so gehen wir sicher noch motivierter in die Liga-Aufgabe am Sonntag in Oberachern, als wenn wir gewonnen hätten.“

Der Kampfgeist der Kickers ist geweckt. Im Liga-Alltag soll mit einem Sieg die schmerzhafte Niederlage gegen den Regionalligisten Balingen vergessen werden. Das Spiel startet um 14 Uhr. Wie sich die Kickers gegen den SV Oberachern schlagen, können Sie in unserem Liveticker, den wir in Zusammenarbeit mit den Stuttgarter Kickers und dem Amateurfußballportal FuPa.net anbieten, verfolgen.