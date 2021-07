1 Sushi von Steffen Henssler gibt es nun auch in Stuttgart – zumindest vorübergehend. Foto: VALENTIN AMMON/VALENTIN AMMON

Jetzt neu in der Stadt: Das „Go by Steffen Henssler“ liefert aus dem Steigenberger Graf Zeppelin. Es gibt auch Sushi zum Abholen.

Stuttgart - Die Coronapandemie bedeutete für Gastronomen, dass sie viele Monate nicht arbeiten konnten. Viele haben sich notgedrungen in das Thema Lieferdienst eingearbeitet. Steffen Henssler (48), Hans Dampf in allen Küchen, den man vor allem durch TV-Formate wie etwa „Grill den Henssler“ kennt, ist mit Sushi sehr erfolgreich. So liefert er in seiner Heimatstadt Hamburg seine bekannte Sushikreationen und weitete das Geschäft in Städte wie Berlin, Düsseldorf, Frankfurt oder München aus. Jetzt ist er mit einem Pop-Up-Sushi-Bringdienst auch mitten in Stuttgart angekommen.

Sushi von Henssler in Stuttgart

Seit Mittwoch ist das Go by Steffen Henssler (www.gobysteffenhenssler.com) als Pop-Up-Lieferdienst vor Ort. Standort des Sushi-Lieferdienstes ist das Steigenberger Graf Zeppelin am Arnulf-Klett-Platz. Zum Start gibt es nicht nur eine Auswahl an 8 Sushiboxen (selbstverständlich auch vegetarisch), sondern auch ausgesuchte Highlights wie die Miso Classic, handgeschnittenes Creamy Tuna Tatar mit Wachtelei und Tempura Gemüse. Bestellt werden kann sowohl telefonisch als auch online. Neben der Lieferung ist auch eine Abholung direkt im Steigenberger Graf Zeppelin möglich – diese erfolgt am rechten Seiteneingang des Hotels. Die kulinarische Auswahl soll in den kommenden Wochen schrittweise vergrößert werden, die Öffnungszeiten werden erweitert. Bisher kann von Mittwoch bis Sonntag von 17 bis 21.30 Uhr bestellt werden. Sein Pop-Up-Sushi wird es erst mal auf unbestimmte Zeit geben.