Supermarkt in Braunschweig Frau mit neun Kilo Schokolade unter dem Rock erwischt

Von red/dpa 26. April 2018 - 13:30 Uhr

Ob es sich bei der Frau und ihrem Komplizen um große Schokoliebhaber handelt oder ob die beiden das Diebesgut weiterverkaufen wollten, war bislang nicht bekannt. Foto: dpa

In Braunschweig wurde eine Frau im Supermarkt bei einem Diebstahl erwischt – mit neun Kilo Schokolade unter ihrem Rock.

Braunschweig - Mit neun Kilo Schokolade unter dem Rock ist eine Frau in einem Supermarkt in Braunschweig beim Diebstahl erwischt worden. Doch damit nicht genug: Im Auto eines Komplizen, der in der Nähe auf sie wartete, lagerten weitere 50 Kilo Schokolade: Riegel, Pralinen, Hunderte Tafeln und Nuss-Nougat-Creme.

Die 35-jährige Diebin hatte die Schokolade in mehreren Bekleidungsschichten unter ihrem Rock versteckt, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Ob es sich bei der Frau und ihrem Komplizen um große Schokoliebhaber handelt oder ob die beiden das Diebesgut weiterverkaufen wollten, war bislang nicht bekannt.