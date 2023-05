1 Rund um die Augustenstraße soll ein autoarmes Quartier entstehen. Foto: Lichtgut//Leif Piechowski

Der Superblock im Stuttgarter Westen hätte perfekt zur Urban Future Conference im Juni gepasst. Diese Chance wurde verpasst, kommentiert unsere Autorin.









In einem guten Monat beginnt die Urban Future in Stuttgart. Das ist eine Konferenz, bei der es um die Zukunft von Städten geht – auch unter der Perspektive der Klimaerwärmung. Dies wäre die perfekte Gelegenheit gewesen, den internationalen Gästen ein Quartier präsentieren zu können, in dem ausnahmsweise nicht Autos im Vordergrund stehen, sondern die Lebensqualität.