Verkehrsversuch in Stuttgart-West

1 Mehr Sitzgelegenheiten und Grün, dafür weniger Autos und Parkplätze: Das ist die Idee eines Superblocks. Foto: L//Leif Piechowski

Eigentlich sollte das autoarme Quartier im Stuttgarter Westen längst beschlossen sein. Nun wurde das Projekt erneut vertagt. Das liegt unter anderem an einer Diskussion über die Anzahl der Bäume.









Weniger Verkehr und Parkplätze, dafür mehr Lebensqualität auf der Straße: Das ist das Ziel von Superblocks, wie es sie in Barcelona oder anderswo gibt. Geplant ist ein solcher Verkehrsversuch auch im Stuttgarter Westen, entlang der Augustenstraße zwischen der Schwab- und Silberburgstraße mit den dazwischenliegenden Querstraßen. Statt Autos soll es dort mehr Straßengastronomie, Platz zum Spielen für Kinder und Grün geben. Alle Häuser wären weiterhin mit dem Auto erreichbar, allerdings sind Sperrungen an den Kreuzungen geplant, weshalb man nur im Zickzack ans Ziel kommt. Bis zu Beginn dieses Jahres bestand noch die Idee, dass der Superblock diesen Sommer kommt. Das ist inzwischen vom Tisch, nach jetzigem Stand beginnt der Verkehrsversuch erst im Jahr 2024. Wobei auch dies noch nicht ganz sicher ist, denn der Beschluss, den die Stuttgarter Stadträte am Dienstag hätten fällen sollen, wurde vertagt.