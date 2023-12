Südwest-Politik trauert um Wolfgang Schäuble: Ein großer Demokrat und fairer Geist

1 Winfried Kretschmann und Wolfgang Schäuble bei einer Preisverleihung im Jahr 2017. Foto: dpa/Marijan Murat

Streitbar, unbequem, fair – mit Respekt und Anerkennung für sein politisches Leben reagiert Baden-Württembergs Landespolitik auf den Tod des CDU-Politikers Wolfgang Schäuble.











Ein engagierter Demokrat und überzeugter Parlamentarier sei er gewesen, streitbar, unbequem und am Ende doch ein fairer politischer Geist. Diese Eigenschaften ruft sich Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) angesichts der Nachricht über Wolfgang Schäubles überraschenden Tod als erstes in Erinnerung. Ob der Leistungen, die Schäuble als Kanzleramtsminister, Innenminister und Finanzminister verschiedener Bundesregierungen erbracht hat, kann dieser Aspekt seiner politischen Lebensleistung tatsächlich leicht in den Schatten geraten. Aber das war Wolfgang Schäuble eben auch: mehr als ein halbes Jahrhundert lang war er Abgeordneter aus dem badischen Wahlkreis Offenburg – und damit Volksvertreter im Bundestag.