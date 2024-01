Südkoreanischer Bäcker hat in Remseck gelernt: Mit Jürgen Klinsmann in der koreanischen Backstube

Mit Jürgen Klinsmann in der koreanischen Backstube

Südkoreanischer Bäcker hat in Remseck gelernt

1 Hyung-Jun Kim (Mitte) mit Jürgen Klinsmann (rechts) in seiner Bäckerei Foto: privat

Der Südkoreaner Hyung-Jun Kim hat das Bäcker-Handwerk in Remseck (Kreis Ludwigsburg) gelernt. Heute betreibt er in Seoul seine eigene Bäckerei und zählt unter anderem Jürgen Klinsmann zu seinen Kunden.











Der Blick ins Schaufenster genügt, um zu vergessen, in welchem Land man sich befindet. Brezeln, Brötchen mit Sonnenblumenkernen oder Vollkornbrot liegen dort aus, dazu das eine oder andere süße Stückchen. Klingt nach einer gewöhnlichen deutschen Bäckerei und irgendwie ist „Brot Art“ auch genau das. Nur liegt sie nicht in der Bundesrepublik, sondern in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul.