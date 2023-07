12 Der Bezug erfolgte im Frühsommer 2022: neue SDK-Hauptverwaltung am Raiffeisenplatz in Fellbach. Foto: SDK

Die Süddeutsche Krankenversicherung, deren Hauptverwaltung in Nähe des Fellbacher Bahnhofs liegt, hat zuletzt die Investitionen in die Zukunft intensiviert, um noch effizienter zu werden.









Seit ihrem Umzug in den weiter nördlich gelegenen Gebäudekomplex ist die Süddeutsche Krankenversicherung nicht mehr so leicht wie bisher von S-Bahn-Pendlern (jedenfalls außerhalb der Zeiten des Schienenersatzverkehrs) zu erkennen. Vor rund einem Jahr haben die rund 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre neuen Arbeitsplätze in der SDK-Hauptverwaltung am Raiffeisenplatz 11 in Fellbach bezogen – in einem hochmodernen Bau, der beste Voraussetzung für die anvisierten „Arbeitsplätze der Zukunft“ bietet. „Hier ist ein Schatzkästlein entstanden, an dem wir noch lange Spaß haben werden“, erklärte Benno Schmeing, Vorstand für Versicherungstechnik, Betrieb und Kapitalanlage, im Juli 2022 bei dem launigen, fröhlichen Festakt.